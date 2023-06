[L’instant tech] Comment les supercalculateurs cherchent à rentabiliser leur impact environnemental

La consommation énergétique du calcul haute-performance ne cesse d’augmenter. «En Europe, elle devrait être 21% plus élevée en 2025 qu’en 2018, chiffre Cyril Laurie, responsable Europe et Moyen-Orient d’AMD, en marge d’une table ronde sur le sujet au Forum Teratec le 31 mai. Les nouvelles solutions, comme la combinaison de CPU et de GPU, permettent d’augmenter les performances par watt, mais il reste toujours une course à l’escalade.» Ainsi, le supercalculateur le plus puissant du monde, Frontier, mis en service en 2022, sera détrôné… dès 2025.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]