[L'instant tech] Comment les drones pourront inspecter seuls les éoliennes en mer

Scruter sous toutes les coutures ces installations immenses que sont les éoliennes offshore, contre vents et marées. Et ce, sans intervention humaine. C’est l’objectif du projet Inemar (INspection d’Eoliennes en Mer par drones Automatiques Robustes), lancé en juin par un consortium d’acteurs d'Occitanie. Quatre entreprises, ainsi que l’école d’ingénieurs Isae-Supaero se sont associées pour mettre au point un contrôle visuel automatisé adapté aux parcs éoliens en mer, en lieu et place des dangereuses et coûteuses interventions humaines. Les premiers tests devraient avoir lieu en 2023 au sein du parc éolien de Leucate-Le Barcarès (Pyrénées-Orientales).

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]