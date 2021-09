[L'instant tech] Comment le numérique vient au secours de l'hydrolien

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Orbital Marine Power Si l'hydrolienne flottante d'Orbital, au large de l'Ecosse, produit de l'électricité depuis l'été dernier, les projets de parcs hydroliens et marémoteurs restent rares.

Estimer le bilan carbone d’un parc hydrolien, prévoir son rendement en fonction des courants locaux, ou encore identifier les faiblesses d’un projet pour mieux orienter les efforts de R&D... Voici certaines des promesses de la suite logicielle DTOcean+, présentée lors d’une conférence en ligne le 30 août, à l’occasion de la clôture du projet européen éponyme. Un travail coordonné par l’institut de recherche espagnol Tecnalia et qui a rassemblé 16 partenaires sur 40 mois, pour un budget de 8 millions d’euros.

De quoi élaborer un outil d’analyse intégré, pour permettre aux concepteurs de parcs hydroliens et houlomoteurs d’évaluer rapidement les forces et les faiblesses d’un projet. Ce qui pourrait accélérer l’adoption de ces énergies, dont le potentiel (que les participants du projet estiment à 100 gigawatts en Europe) reste pour l’instant quasi inexploité, limité par les difficultés techniques et les problèmes d’acceptabilité sociale.

