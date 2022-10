[L’instant tech] Comment le Nobel de physique Alain Aspect a posé les bases de l’informatique quantique

Ses travaux ont tranché un débat entre Albert Einstein et Niels Bohr. Et posé les bases de l’informatique quantique actuelle. Lauréat du prix Nobel de physique 2022 aux côtés de l’Américain John Clauser et l’Autrichien Anton Zeilinger, le Français Alain Aspect a eu un impact considérable sur l’éclosion de ces technologies.