[L’instant tech] Comment le français Netri veut industrialiser ses neuro-organes sur puce microfluidique

Les neurones ne sont pas confinés au cerveau. Loin de là. Ils constituent l’ensemble du système nerveux humain, de la moelle épinière jusqu’au bout des doigts. Etudier leur fonctionnement et l’impact de certaines molécules sur ces cellules ouvre donc la voie à un champ d’applications immense. Pour faciliter ces recherches, la start-up française Netri développe des neuro-organes sur puce: des dispositifs microfluidiques permettant d’accueillir des cellules nerveuses et d’y tester diverses substances.

«Les essais sur les animaux sont un passage obligatoire du développement d’un médicament depuis 80 ans, mais les cellules de rongeurs ou de primates ne sont pas des cellules humaines ; c’est ce qui explique en partie que 85% des médicaments développés ne sont pas mis sur le marché, présente Thibault Honegger, cofondateur de la pépite lyonnaise. Selon nous, il est possible de développer des médicaments de manière plus efficace et plus rapide sans remplacer le modèle animal, mais en reproduisant la physiologie humaine pour tester différents problèmes.»

Des circuits pour reproduire la connectivité des cellules humaines

