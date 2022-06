[L’instant tech] Comment le CEA recrée des organes sur puce

Un rectangle de plastique de la taille d’une carte de crédit, parcouru de canaux, ponctué de valves… et accueillant des cellules humaines. Appelé organoïde sur puce, ce dispositif permet de reproduire le fonctionnement d’organes humains pour mieux les comprendre et, à terme, développer des traitements plus rapidement, voire sur-mesure.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]