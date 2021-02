[L'instant tech] Comment la start-up française Niryo compte revitaliser la robotique industrielle

Après avoir vendu 1 300 robots imprimés en 3D depuis sa naissance en 2017, Niryo passe à la vitesse supérieure. La start-up lilloise, qui s’est fait un nom en proposant des robots articulés open source et à bas-coût, à destination des écoles et laboratoires de recherche et d’innovation souhaitant simuler des environnements industriels, a annoncé début février la nouvelle version de son automate : Ned.