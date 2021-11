[L’instant tech] Comment l'IRT SystemX allie jumeau numérique et fabrication additive

15 jours gratuits et sans engagement

C’est le mariage de deux technologies phares de l’industrie 4.0 : le jumeau numérique et l’impression 3D. Dans ce projet mené par l’institut de recherche technologique (IRT) SystemX avec le consortium d’industriels et de laboratoires Additive factory hub, qui entame sa dernière année, les technologies de simulation viennent en renfort des techniques de fabrication pour éviter les défauts et améliorer leur productivité.