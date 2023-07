[L'instant tech] Comment l’imagerie hyper-spectrale et l’IA peuvent accélérer la dépollution des friches industrielles

Utiliser l’imagerie hyper-spectrale et l’intelligence artificielle pour accélérer la dépollution des friches industrielles. C’est la solution innovante proposée par la start-up Tellux, crée en 2019 et développée pendant deux ans au sein de Normandie incubation, un incubateur de projets innovants basé à Rouen (Seine-Maritime). Mise au point par la Nasa, l’imagerie hyperspectrale permet d’identifier des objets et de reconnaître dans le pixel la signature spectrale des constituants qu’il contient, mais aussi d’obtenir des indications sur la quantité (ou la concentration) des constituants présents.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]