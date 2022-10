[L’instant tech] Comment l’île bretonne de Sein fonctionne à l'électricité 100% renouvelable quelques centaines d’heures par an

Devant un écran flambant neuf posé à côté de la mairie de Sein, Didier Fouquet jubile. En cette fin de matinée ensoleillée de début d’automne, «l’île s’alimente en électricité sans ses groupes électrogènes, ce qui était déjà le cas ce matin et une partie de la journée d’hier», décrit l’édile de la petite île, située à l’ouest du Finistère. Le graphique qui s’affiche indique que 36% de la puissance utilisée dans l’île, 126 kW précisément, provient de panneaux photovoltaïques, tandis que le reste est fourni par des batteries. Une fierté pour Sein.

Jusqu’en 2016, cette «zone non-interconnectée» – le terme administratif qui désigne les territoires non raccordés au réseau électrique national, qui doivent donc produire et gérer leur propre électricité – ne s’alimentait encore qu’à partir de ses centrales au fioul. Au prix d’importantes modifications de son réseau et d’efforts de sobriété, elle peut désormais s’en passer plusieurs centaines d’heures par an. Et vise le 100% renouvelable.

Une éolienne à venir

