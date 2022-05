Avec l'essor du e-commerce, le nombre de dépôts logistiques se multiplie et avec eux, les recrutements de préparateurs de commandes. Un métier pénible : chaque jour, les préparateurs soulèvent plus d'une centaine de colis. Au sein de l’entreprise FM Logistic (29 000 salariés et 1,4 milliard d’euros de chiffre d’affaires), le poids des colis est évalué entre 6 et 18 kilos. Bilan : la charge cumulée peut dépasser les deux tonnes par jour pour un salarié !

Pour prévenir les troubles musculo-squelettiques (TMS), l'entreprise a donc cherché à se doter d'exosquelettes pour équiper ses salariés. Problème : « Nous avons testé plusieurs équipements existants sur le marché, mais aucun ne répondait à nos besoins », raconte Audrey Thum, chargée de la santé et la sécurité au travail dans l'entreprise. Ces exosquelettes existants proposent souvent une assistance pour des tâches très précises, qui ne correspondent pas à la variété de mouvements des préparateurs de commandes : colis de tailles différentes, réception de la charge à différentes hauteurs du corps, poids variable, etc. D'où le rapprochement de FM Logistic de l’Université technologique de Compiègne (UTC) en 2019 pour développer un exosquelette spécialement dédié à la manutention.

Trois ans de développement

[...]