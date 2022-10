[L’instant tech] Comment Energo a injecté du e-methane obtenu par plasma froid dans le réseau de gaz français

«C’est une énergie qui a tout d’une grande», assure Catherine Leboul Proust. Le 4 octobre, la directrice stratégie de GRDF a dressé le bilan de l'expérience d’Energo et, plus globalement, du potentiel de la méthanation – la production de e-méthane à partir de CO2 et d'hydrogène. Cette start-up, fondée en 2018 sur des travaux de l’école Chimie ParisTech, a injecté pour la première fois, en juillet, de petites quantités de méthane de synthèse dans le réseau de distribution gazier français. Un symbole fort en période de tensions énergétiques et ce, d’autant plus que la jeune pousse a branché son démonstrateur à la sortie du méthaniseur de la ferme de viande bovine Parvillers, à Sempigny (Oise). Un site codirigé par Mauritz Quaak, qui fut, il y a dix ans, le premier agriculteur à injecter du biométhane dans le réseau français.

[...]