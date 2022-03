[L’instant tech] Comment des presses géantes révolutionnent la production auto de Tesla et (bientôt) de Volvo

C’est la nouvelle marotte de l’industrie automobile : les méga-presses de fonderie. Popularisée par Tesla, qui en utilise depuis 2020, cette technologie vient d’être adoptée par Volvo. Début février, le constructeur annonçait un investissement colossal d'un milliard d’euros dans son usine de Torslanda (Suède) pour moderniser le site et se doter d’une presse géante pour mouler des grandes pièces de carrosserie. Complexes et coûteuses, ces machines pourraient devenir incontournables pour diminuer le coût de production des voitures, et intéressent tout le secteur.

Giga-machines pour giga-économies

[...]