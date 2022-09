[L'instant tech] Comment des chercheurs français ont mis au point le micro-robot le plus rapide au monde

Contrôler en même temps le mouvement d’un robot et la fermeture de la mini-pince qu’il déplace. Voici l’astuce qu’ont trouvé des chercheurs du laboratoire Femto-ST, hébergé à Besançon (Doubs) en cotutelle entre le CNRS et l’université de Franche-Comté, afin de mettre au point le Migribot (pour Millimeter Gripper Robot). Minuscule, ce robot manipulateur, présenté dans la revue Science Robotics le 25 août, n’en est pas moins efficace. Il est même « le plus rapide du monde », vantent ses créateurs, en soulignant que l'appareil, capable de se saisir de pièces presque invisibles à l'œil nu, peut réaliser jusqu’à 720 opérations de prise et de dépose par minute, contre quelques centaines au maximum pour les robots industriels les plus rapides. De quoi imaginer automatiser de nombreux processus d’assemblage ou de tri à la toute petite échelle.

Une pince mécanique

[...]