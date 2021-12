[L’instant tech] Comment Axionable a obtenu la première certification française en IA

La certification "intelligence artificielle" du Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE), créée en juillet 2021, a son premier qualifié. Et ce n’est pas un produit, mais une entreprise, celle de développement de services et solutions d’intelligence artificielle (IA) Axionable, fondée en 2016 et dont les 50 collaborateurs sont répartis entre Paris et Montréal. «On ira un jour vers de la certification de produits, mais aujourd’hui l’IA n’en est qu’à ses débuts et le marché n’est pas encore mature, justifie Thomas Grenon, directeur général du LNE. Quand nous avons travaillé avec nos partenaires sur cette certification, nous avons observé que les bonnes pratiques de développement de l’IA étaient indépendantes au secteur. Nous avons donc décidé que notre référentiel porterait sur les processus relatifs à la conception du produit, à son développement, son évaluation et son maintien en condition opérationnelle.»