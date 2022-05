[L’instant tech] Comment ARM Engineering a fait parcourir 2 000 kilomètres à une Renault Zoé avec un plein de biométhanol

Rouler plus de 2 000 kilomètres sans recharge dans une voiture à motorisation électrique : c’est le record établi par ARM Engineering. Cette entreprise tarnaise a adapté une Renault Zoé pour lui permettre de rouler au biométhanol. Un biocarburant de deuxième génération peu émetteur de gaz à effet de serre et capable de fonctionner dans un moteur thermique ou via une pile à combustible.