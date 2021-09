[L’instant tech] Comment Alphabet veut bousculer la robotique industrielle avec sa filiale Intrinsic

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Capture d'écran Intrinsic Avec Intrinsic, Alphabet compte sur son expertise logicielle pour révolutionner la robotique industrielle, et favoriser son adoption dans tous les secteurs de la société.

C’est l’un des “autres paris” d’Alphabet qui devrait intéresser les industriels. Le 23 juillet, la maison-mère de Google a annoncé le lancement officiel d’Intrinsic, une filiale dédiée à la robotique industrielle issue du programme Alphabet X, dédié aux innovations de ruptures les plus folles que la firme de Mountain View envisage pour le futur. Parmi elles: les voitures autonomes de Waymo, et la médecine augmentée avec Verily. Grâce à Intrinsic, c’est désormais aux robots, et aux logiciels qui les contrôlent, que s’attaque Alphabet. Et ce, en comptant notamment sur l’intelligence artificielle pour simplifier le pilotage des bras mécaniques et multiplier les cas d’usages.

Débloquer le potentiel des robots industriels

Pour l'heure, programmer un robot reste l’affaire d’intégrateurs spécialisés: chaque tâche et chaque mouvement complexe requièrent de nombreuses lignes de codes, tandis que les changements dans la production imposent une reprogrammation longue et coûteuse. Mais Intrisic a pour objectif de révolutionner le domaine et rendre le pilotage des robots aussi simple que l’est aujourd’hui la création d’un site internet, compare dans un post de blog Wendy Tan-White, PDG de la nouvelle filiale.

