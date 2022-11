[L'instant tech] Comment Aldebaran compte sur le porte-plats Plato pour se relancer via la robotique de service

Aussi sociable que le robot d’accueil Pepper, mais plus fonctionnel afin de s’imposer dans les bars et restaurants. Voici comment l’on pourrait résumer la nature de Plato, dernier né de la pépite française Aldebaran, dévoilé lundi 7 novembre. Doté d’un corps cylindrique creux, au sein duquel sont positionnés trois plateaux, et surmonté d’un écran interactif, ce robot mobile collaboratif – ou «cobiot», selon le néologisme inventé par Aldebaran pour souligner sa capacité à se déplacer dans des environnements humains – vise comme principal marché les restaurants.

Il doit pouvoir y déplacer des plats et boissons et y officier comme «compagnon des serveurs, capable de bénéficier de leur capacité d’anticipation et de leur expérience», souligne le directeur général d’Aldebaran, Xavier Lacherade. Une tâche pour laquelle l’entreprise parisienne, dont l’allemand United Robotics Group avait annoncé le rachat en avril 2022, a développé diverses briques technologiques.

Interaction flexible entre homme et machine

