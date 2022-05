[L’instant tech] Comment Airbus Helicopters a repensé sa production autour d’îlots connectés

L’atelier est vaste, calme et lumineux. Pas encore totalement rempli, il conserve quelques espaces vides, où de nouvelles machines devraient arriver jusqu’à l’été 2023. Toujours en rodage, la ligne de fabrication des boîtes de transmission et rotors d’Airbus Helicopters, à Marignane (Bouches-du-Rhône), est déjà une référence au sein de l’entreprise… et même du groupe Airbus. Au cœur de son fonctionnement, des îlots 4.0 dotés de multiples objets connectés et ergonomiques. Garantissant une qualité, une traçabilité et une productivité optimales des opérations.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]