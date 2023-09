[L’instant tech] ColibriTD, le français qui veut apporter le calcul quantique à l’aéro et la défense

Une levée de fonds d’amorçage de 1 million d’euros et deux projets dans les tuyaux : la deeptech parisienne ColibriTD se lance bel et bien. Fondée en 2019, elle s’appuie déjà sur une équipe de 8 chercheurs et ambitionne d’en compter le double d'ici à la fin de l’année. Sa vocation ? «Accélérer l’adoption du calcul quantique dans 12 à 18 mois, pas dans 10 ans», avance Laurent Guiraud, son cofondateur. La start-up développe pour cela une plateforme logicielle, attendue d’ici 18 mois, vouée à rendre accessible l’informatique quantique, en particulier aux industriels de l’aéronautique et de la défense.

