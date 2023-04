[L'instant tech] Clhynn imagine une pile à combustible sans platine, capable de produire son propre hydrogène

Une pile à combustible qui utilise un catalyseur en nickel, à la place du platine, et produit son propre hydrogène: c'est le projet ambitieux de Clhynn, créée en mars 2022 à Besançon (Doubs) et présentée au salon Hyvolution. La pépite vient de lancer une levée de fonds visant à récolter 7 millions d’euros pour continuer son développement et démarrer la production dans son atelier-laboratoire de l'Isle-sur-le-Doubs. «Nous avons déjà des investisseurs intéressés et cherchons un fond principal pour nous permettre d’avoir un produit finalisé d’ici à fin 2024, avec une gamme de puissance comprise entre 1 et 10 KW destinée à l’intralogistique, c’est-à-dire des monte-charges et des petits utilitaires pour les usines», explique à L’Usine Nouvelle Jean-Patrick Corso, président et cofondateur de Clhynn.

