Faire voler les drones comme des satellites. De plus en plus utilisés en orbite – notamment par les pépites françaises Exotrail et ThrustMe –, les moteurs à propulsion ionique pourraient trouver un nouvel usage dans l’atmosphère terrestre. En 2018 déjà, le MIT faisait voler sur une cinquantaine de mètres un avion miniature grâce à cette technologie. Fin avril, la start-up américaine Undefined Technologies a présenté le visuel de l'aéronef qu'elle compte commercialiser : un drone à décollage vertical, équipé de moteurs à propulsion ionique... Qui pourrait à terme effectuer des livraisons urbaines silencieuses.

