[L'instant tech] Cette hydrolienne biomimétique produit déjà de l’électricité verte sur le Rhône

Une membrane en fibre de carbone de huit mètres de large et seize mètres de long, recouverte de caoutchouc. C’est l’hydrolienne biomimétique – c’est-à-dire inspirée par la nature – d’EEL Energy, installée depuis le 5 juillet dernier sur le Rhône, au niveau de la commune de Caluire-et-Cuire. Bardée de câbles électriques et de capteurs, l’hydrolienne ondule comme un poisson lorsqu'elle subit les courants du fleuve «et, en faisant barrage à l’eau, permet de produire de l’électricité via un système électromécanique», explique Franck Sylvain, fondateur d’EEL Energy.

