[L'instant tech] Ces industriels qui économisent de l'énergie grâce à la data et l'IA

Sommés de réaliser des d’économies d’énergie d’ici à l’automne par le gouvernement, plusieurs industriels se sont tournés vers l’intelligence artificielle, qui met en rapport les données de production et les cours de l’énergie. A l'occasion du Sido, le salon de l'IA et des objets connectés qui se tient à Lyon les 14 et 15 septembre, L'Usine Nouvelle revient sur ces solutions, qui permettent de réaliser jusqu’à 10% d’économies.