[L’instant tech] Ce revêtement inspiré des ailes de papillon colore le refroidissement passif

Faut-il tout peindre en blanc pour refroidir les îlots de chaleur urbains ? Contrairement aux couleurs sombres, qui absorbent la lumière et la chaleur, le blanc réfléchit les rayons du soleil et chauffe moins. Problèmes : l’éblouissement qu’il provoque et sa tendance à ne pas rester immaculé longtemps. Des chercheurs de l’université de Shenzhen, en Chine, ont développé un revêtement coloré capable de réduire drastiquement l’accumulation de chaleur. Ils se sont pour cela inspirés de la structure des ailes de papillon.

