[L'Instant Tech] Avec son aimant supraconducteur ultra-puissant, le MIT se rapproche de la fusion nucléaire

© Commonwealth Fusion Systems Au sein de cet écrin, 16 plaques bobinées de ruban supraconducteur à haute température ont permis aux chercheurs de Commonwealth Fusion System de générer un champ magnétique deux fois plus puissant que celui prévu par Iter.

C’est l’aboutissement d’un long travail d’ingénierie et d’industrialisation. Et le début d’un nouveau chantier pour atteindre le graal de la fusion nucléaire. Mercredi 8 septembre, la start-up américaine Commonwealth Fusion Systems (CFS) a annoncé avoir surmonté une étape clé dans sa feuille de route pour mettre au point un réacteur à fusion thermonucléaire compact. Trois jours avant, la jeune pousse, issue des laboratoires du Massachusetts Institute of Technology (MIT) aux Etats-Unis, est parvenue à générer un champ magnétique très intense en utilisant un électroaimant dit « supraconducteur à haute température » de sa fabrication.

Une technologie jusque-là absente du monde de la fusion nucléaire, qui permet à la fois de réduire la taille des installations nécessaires pour confiner le plasma en fusion et faciliter le refroidissement de ces dernières. De quoi « construire plus rapidement des appareils plus petits et moins coûteux », résume le PDG de la jeune pousse, Bob Mumgaard dans un communiqué de presse.

Champ magnétique record

Champ magnétique record

