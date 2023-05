[L'instant tech] Avec ses turbines flottantes, Thomwatts s'attaque au débit réservé et aux marées

Fabriquer de l’énergie là où personne n’en faisait encore. Tel est l'objectif de Thierry Thomazeau, fondateur de Thomwatts. Le vendéen a inventé une turbine flottante adaptée aux faibles chutes qui vient s’ajouter sur les barrages, au niveau des débits réservés. Un premier modèle, installé d'ici la fin de l'année sur un barrage du Maine-et-Loire de six mètres de haut et au débit de 200 litres par seconde, génèrera entre 6,5 et 7 kW de puissance nominale, soit 168 kWh/24h. De quoi alimenter en électricité 13 foyers, explique l’entrepreneur.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]