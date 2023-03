[L'instant tech] Avec ses micro-batteries en céramique, Iten vise les petits dispositifs électroniques

Remplacer les piles boutons et les supercondensateurs par des batteries lithium-ion. C’est avec cette promesse et ses débouchés – dans les circuits imprimés, l’internet des objets et l’électronique portable – qu’Iten a levé 80 millions d’euros en octobre 2022. Synonyme de passage à l'échelle industrielle, ce tour de table permet à la pépite créée en 2011 d'ouvrir une usine à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire). Annoncé le 11 janvier, le site devrait être opérationnel en 2026 et accueillera dans un premier temps une centaine d'emplois.

