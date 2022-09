[L’instant tech] Avec ses doubles éoliennes à axe vertical, World Wide Wind veut réinventer l’éolien flottant

A quoi pourrait ressembler l’éolien offshore de demain? Si l’on croit les plans de la start-up World Wide Wind, les prochaines éoliennes flottantes seront encore plus monumentales que celles d'aujourd'hui, mais avec un design radicalement différent! La jeune pousse norvégienne, qui a récemment dévoilé ses plans dans le journal spécialisé Recharge, prévoit de construire des éoliennes contrarotatives à axe vertical. Concrètement, il s'agit de gigantesques structures, composées de deux ensembles de pales tournant à l’horizontale autour d’un mât central, et flottant sur une plateforme capable de se pencher au gré du vent et de la houle.

Gains en matière de stabilité et de maintenance

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]