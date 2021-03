[L’instant tech] Avec ses chariots télé-opérés à distance, Geodis rapproche le cariste du pilote de drone

Après les drones militaires pilotés à des milliers de kilomètres, les chariots élévateurs se mettent, eux aussi, au contrôle à distance. Co-développée par Geodis, la filiale logistique de la SNCF, le fabricant de chariots élévateurs Fenwick-Linde et la start-up californienne Phantom Auto, cette innovation se veut une révolution du métier de cariste.

A rebours de l‘augmentation du e-commerce (+ 8,5 % en 2020), le secteur de la logistique fait face "à de plus en plus de difficultés à recruter, notamment les caristes, qui ont un besoin de compétences et de qualifications bien spécifiques", explique Stéphanie Hervé, directrice des opérations de Geodis pour l’Europe occidentale, le Moyen-Orient et l’Afrique. "C’est un métier peu connu de la jeunesse, dont l’activité est rarement située en centre-ville, ajoute-t-elle. Il nous faut donc le rendre plus accessible et élargir le recrutement, notamment aux personnes en situation de handicap, explique Stéphanie Hervé. Pour cela, il faut des environnements plus attractifs."

Six caméras et un ordinateur industriel

