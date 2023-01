[L’instant tech] Avec sa nano-impression, Hummink veut faire son nid dans les usines de puces

L’impression 3D passe à l’échelle… inférieure. Avec sa technologie basée sur «le plus petit stylo plume du monde», d’après les mots de son cofondateur Pascal Boncenne, la start-up Hummink mise sur «la fabrication additive à échelle nanométrique, ou nano-impression» pour faire son nid dans l’industrie microélectronique. Une levée de fonds de 5 millions d’euros bouclée fin 2022 devrait l’aider à passer la vitesse supérieure et à se faire une place dans les usines de production de l'électronique. Pour aller au-delà de la machine de prototypage qu’elle propose déjà à des laboratoires de recherche, comme au Cnes et au CEA-Leti.

