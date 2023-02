[L'instant Tech] Avec sa flamme d'hydrogène, Bulane veut conquérir toute l'industrie

240 TWh de gaz fossiles sont brûlés par l’industrie chaque année. La PME héraultaise Bulane se propose d'en remplacer une partie par... de l'eau et de l'électricité. L'entreprise, qui produit des chalumeaux à hydrogène alimentés par un électrolyseur mobile, a annoncé le 24 janvier avoir levé 14 millions d’euros pour déployer plus largement son innovation. Protégée par deux brevets, dont un du CNRS, la technologie de Bulane permet de produire in situ une flamme à 2 800°C, sans rayonnement UV ni émission de CO2, et sans bouteille de gaz. Son secret : une réaction d'électrolyse qui convertit de l'eau en hydrogène (un combustible) et en oxygène (un comburant). Ne manque plus qu'une étincelle pour générer une flamme.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]