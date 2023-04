[L'instant tech] Avec les batteries commutées, Otonohm, le CEA et Stellantis veulent simplifier les véhicules électriques

L’architecture du véhicule électrique est loin d’être figée. La start-up lilloise Otonohm le prouve avec ses travaux sur les «batteries commutées». Cette technologie intéresse également le CEA et Stellantis puisqu’elle permettrait de simplifier radicalement les équipements électroniques des voitures électriques : plus besoin de chargeur embarqué, ni de convertisseur, ni d’onduleur. Une promesse qui a permis à Otonohm d’obtenir en avril un grand prix de l’innovation lors du salon Drive to Zero.

Si les grands constructeurs parlent déjà de développer des batteries tout-solide ou des batteries structurelles, les batteries commutées suscitent moins d’attention. Et pourtant, «cela va devenir un nouveau standard dans la mobilité», espère Christophe Piquemal, directeur des opérations et cofondateur d’Otonohm. «Quand nous avons démarré cette aventure en 2016, nous étions trois sociétés dans le monde à développer ce concept. Aujourd’hui, nous sommes 17», retrace le dirigeant. Avec une dizaine de salariés, la start-up espère commercialiser sa solution en 2024. Après avoir levé 4 millions d’euros en 2021, elle cherche à boucler un autre tour de table pour financer ses activités de R&D. [...]