[L'instant tech] Avec le Cetim, le groupe SAB va au bout de l'optimisation de sa fonderie

Après la robotisation et l’automatisation, place à l’analyse de grandes quantités de données, la mesure de l’impact carbone de la fabrication des pièces et l’utilisation de la fabrication additive pour optimiser les moules. Le groupe SAB s’est inscrit dans le projet Decisiff, mené par le Cetim et le CTIF (Centre technique des industries de la fonderie), aux côtés de quatre autres industriels de la fonderie automobile.