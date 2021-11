[L’instant tech] Au MIT, les robots quadrupèdes se mettent au saut d'obstacles

La créature animatronique avance en sautillant. Agile, elle regarde droit devant elle pour percevoir les chausses trappes sur son chemin et passe de planche en planche en sautant par-dessus les anfractuosités qui les séparent. Cette belle performance doit moins à l’agilité intrinsèque du mini-léopard (mini-cheetah), la plateforme robotique utilisée pour l’expérience, qu’à de nouveaux algorithmes, développés par des chercheurs du laboratoire de sciences informations et d’intelligence artificielle (CSAIL) de l'université américaine Massachusetts Institute of Technology (MIT), pour tirer parti des forces de l’intelligence artificielle et de la simulation afin de permettre aux robots réagir aux imprévus.