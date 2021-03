[L’instant tech] Au-delà d'Air France, la blockchain s'impose pour sécuriser les pass sanitaires dans le monde

Alors que les initiatives de passeports sanitaires prennent de l’ampleur dans le monde entier, la blockchain s'impose pour assurer leur sécurité. Air France lance ainsi jeudi 11 mars, l'expérimentation d'une solution basée sur cette technologie. Et la compagnie aérienne n'est pas la seule. L’Etat de New-York et l’Estonie ont notamment fait ce choix, avec des partenaires technologiques différents : IBM aux Etats-Unis et le spécialiste suisse de l'authenticité SICPA en Europe. Décryptage.