[L’instant tech] Au défi d’exploration de la Darpa, la suprématie des robots quadrupèdes

Montés sur chenilles, quadrupèdes, volants.... Depuis 2018, des équipes composées de robots de toutes formes s’affrontent régulièrement dans les sous-sols du Kentucky, aux Etats-Unis, et y cartographient frénétiquement des grottes naturelles, des tunnels et des infrastructures complexes. Leur objectif ? Remporter le fameux “Darpa Grand Challenge”, le grand défi d’exploration robotique autonome en souterrain organisé par la Darpa, l’agence américaine dédiée au financement de l’innovation de rupture dans la défense. L’Usine Nouvelle a contacté deux roboticiens, un gagnant et un observateur, pour revenir sur l’événement, dont la finale s'est tenue fin septembre.

« Le défi tout entier était très aligné avec nos priorités scientifiques, de la conception des robots aux enjeux de localisation et de cartographie multi-robots, témoigne Roland Siegwart, roboticien au sein de l’ETH Zurich (Suisse) et membre de l’équipe gagnante Cerberus. Participer nous permet d’obtenir un soutien financier. La compétition sert à la fois à démontrer nos recherches et à rencontrer d’autres équipes, qui sont globalement les meilleures du monde sur le sujet. »

