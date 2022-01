[L’instant tech] Au CES 2022, Dassault Systèmes expose son double numérique d’un cœur humain

© PIXABAY A terme, Dassault Systèmes pourrait fournir un jumeau numérique du corps entier.

Aller à la rencontre de son double numérique. C’est ce qu’ont pu faire les visiteurs de l’édition 2022 du Consumer electronics show (CES) de Las Vegas (Etats-Unis), du 5 au 7 janvier, en se rendant sur le stand de Dassault Systèmes. L’éditeur français de logiciels, dont l’outil de modélisation est largement utilisé dans l’industrie automobile et aéronautique, a profité de la grand-messe de l’électronique grand public pour affirmer ses ambitions dans un domaine où il est moins connu : la santé.

Plus ludique que scientifique, l’expérience se veut un aperçu des sérieux travaux menés par l’entreprise dans le domaine. Les visiteurs ont notamment pu y voir un jumeau virtuel de cœur et de cerveau déjà utilisés par des chercheurs et des médecins.

Préparer des interventions chirurgicales lourdes

