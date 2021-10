[L’instant tech] Au CEA, l'avantage quantique s’imagine avec moins de qubits et plus de mémoire

L’ordinateur quantique comptant des millions de qubits n’arrivera peut-être jamais. En cause, une gestion des erreurs et un refroidissement rendus extrêmement complexes par la taille du système. Mais d’après des travaux menés par l’institut de physique théorique du CEA Paris-Saclay, une machine d’une telle ampleur serait peut-être inutile. Dans une publication parue le 28 septembre dans Physical Review Letters, les chercheurs français ont démontré qu’un calculateur doté d’un processeur et d’une mémoire quantiques serait bien plus efficace qu’un processeur quantique seul – une option pourtant choisie par tous les constructeurs du moment, Google et IBM en tête.