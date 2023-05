[L’instant tech] Atos veut apporter une première accélération quantique aux entreprises

Atos s’adapte à l’évolution du marché du calcul quantique. Baptisée Qaptiva et lancée le 11 mai, sa nouvelle offre combine un accompagnement des clients dans la définition de cas d’usage, un environnement de développement permettant de programmer différentes technologies de processeurs quantiques – doublé de librairies logicielles spécialisées – ainsi qu’un nouvel émulateur permettant de simuler jusqu’à 41 qubits. Une offre qui vise à convertir, après les laboratoires de recherche, les entreprises. «C’est une réaction à des mouvements que l’on observe sur le marché depuis 18, voire 24 mois, pointe Eric Eppe, vice-président portfolio et stratégie du groupe. Nous observons des clients passer de la découverte de la technologie au développement d’applications et à la recherche d’un avantage à plus ou moins court terme.»

Faire disparaître le hardware

