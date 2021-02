[L'instant Tech] Atos et Hydrogène de France promettent des datacenters à l’hydrogène vert dès 2023

Stop au greenwashing dans le digital. Ce n’est pas parce que les géants du numérique signent à tour de bras des contrats d’approvisionnement en électricité éolienne et solaire dans le monde pour atteindre la neutralité carbone, que la chaleur dégagée par les datacenters puisse être récupérée pour chauffer la piscine du coin, leur consommation optimisée et que le logiciel est un allié certain de l’efficacité énergétique, que le digital a résolu son problème d'empreinte climatique. Les datacenters et supercalculateurs restent tous très énergivores. Pour les scientifiques, notamment, cela pose un problème quasi éthique de participer au réchauffement climatique par leur utilisation toujours plus massive de ressources de calcul.