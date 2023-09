[L'instant tech] Amfree dope la productivité de l'impression 3D de grandes dimensions

C'est un nouvel acteur dans la fabrication additive. Amfree, installé à Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin) est issu de l’Irepa Laser, une société coopérative d'intérêt collectif spécialisée dans les procédés laser et les matériaux. Lancée mi-juillet, l'entreprise propose ses services dans l'impression 3D, et plus particulièrement le DED laser. Aussi appelé dépôt sous énergie concentrée ou Directed Energy Deposition, ce procédé est une technologie proche du WAAM, qui repose sur les principes du soudage à l’arc.

