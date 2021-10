[L’instant tech] Algorithmes, capteurs, communications… Comment le Cern compte développer et exploiter les technos quantiques

Le plus grand centre de physique des particules du monde se met aux technologies quantiques. Le 14 octobre, le Conseil européen pour la recherche nucléaire (Cern) a présenté la feuille de route de son programme Quantum Technologies Initiative (QTI), clarifiant les axes de recherche de ce programme lancé il y a un an. Informatique, capteurs et même réseaux : l’institut européen, situé à cheval sur la frontière franco-suisse, va explorer tous les aspects de la seconde révolution quantique pour améliorer ses capacités de recherche. Il entend ensuite partager les résultats de ses travaux à la communauté scientifique et industrielle.