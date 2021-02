[L’instant tech] Agathe et Robin, le duo phare de la maintenance prédictive d’Engie

Agathe et Robin ne sont ni un duo de chanteurs, ni des personnages de film. Loin de là. Agathe et Robin (Analytics) sont deux outils de maintenance prédictive mis au point par Engie Digital, une filiale d’Engie spécialisée sur le logiciel, en partenariat avec AWS, la filiale cloud d'Amazon. Leur rôle : prévenir les pannes dans les centrales du groupe et les installations de ses clients.