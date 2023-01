[L'instant tech] A Toulouse, Tidav développe un drone résistant aux vents forts pour le marché offshore

Des drones robustes, capables de résister aux vents forts pendant les phases critiques de vol stationnaire, de décollage et d'atterrissage. C'est tout l'enjeu des travaux de R&D de la startup toulousaine Tidav, créée en août 2021 par Cédric Lefort, Vivien Jourdon et Philippe Valero. Testé avec succès en fin d'année 2020, un premier modèle a permis de valider la technologie de la pépite. Un nouveau drone à décollage et atterrissage vertical (VTOL), encore plus robuste, est en cours de mise au point. Ses premiers vols sont annoncés pour l'été 2023 et l'industrialisation pour 2025. Avec l'ambition de séduire les marchés offshore, notamment les acteurs de l'éolien en mer.

Nouvelle géométrie et mécanique de vol hybride

