[L'instant tech] A Toulouse, comment le CNRS travaille à mettre en mouvement les robots humanoïdes

«Trois, deux, un, c’est parti ! » Devant trois opérateurs – l’un aux manettes, les deux autres à la sécurité –, le robot Pyrène, du haut de ses 1,75 mètre pour 100 kilos, s’ébranle. Avance à petits pas. Nouveau coup de joystick. Le mastodonte se tourne vers la droite pour… trébucher ! Avant d’être rattrapé par un harnais de sécurité fixé à un pont roulant.

En cause : un problème de mise à jour des logiciels et une instruction trop brusque, qui a fait lâcher le réducteur harmonique de la cheville droite. «Quand les gens imaginent que les robots humanoïdes vont bientôt dépasser l’humain et prendre leur travail, on rigole», commente Olivier Stasse, le directeur de l’équipe de robotique anthropomorphe Gepetto, au Laboratoire d’architecture et d’analyse des systèmes (Laas-CNRS), à Toulouse. La qualité de l’automate n’est pas en jeu.

