[L’instant tech] A la Foire de Hanovre, le futur de l’industrie s’imagine flexible et modulable

Une usine aussi simple à monter qu’un assemblage de Lego. Où, en lieu et place des convoyeurs stationnaires et des machines ultra-spécialisées, il serait possible de transformer aisément la ligne de production. Que ce soit pour ajouter des procédés nouveaux ou produire en plus grande quantité. C’est l’image – encore futuriste, voire commerciale – de l'usine flexible et modulable qu’ont présenté les grands industriels allemands lors de la dernière Foire de Hanovre, tenue en version numérique du 12 au 16 avril. Dix ans après avoir introduit le concept d’industrie 4.0 lors de cette grande messe des technos de production, les automaticiens ont profité de l’occasion pour remettre une pièce dans la machine... et accentuer leur communication autour des promesses de l’industrie du futur.