[L’instant tech] A Brest, une digue houlomotrice vise à capter l’énergie des vagues et protéger le littoral

La protection des côtes face à la montée des eaux sera-t-elle le tremplin qui fera décoller les vagues en tant que source d’électricité renouvelable crédible ? En forçant le trait, c’est le pari d’un système d’un nouveau genre, dit « digue houlomotrice », dont un prototype - baptisé Dikwe - est en construction depuis le début de l’été en rade de Brest (Finistère).

Conçu en collaboration par le groupe industriel Legendre et la société d’ingénierie spécialiste des énergies marines Geps Techno et l’Ifremer, l’ouvrage doit être finalisé en novembre, et pourrait préfigurer les barrages marins du futur, imaginent déjà ses concepteurs.

Amortir et capter l’énergie des vagues

