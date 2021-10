L'installation de robots industriels a été portée par la Chine en 2020

15 jours gratuits et sans engagement

Malgré les nombreux obstacles imposés par la pandémie de Covid-19, la robotisation des usines dans le monde a continué sa course à bon train. C’est la principale leçon de l’édition 2021 du World Robotics Report, qui compile les chiffres concernant l’installation de robots industriels dans le monde, récoltés chaque année par la Fédération internationale de robotique (IFR). Paru jeudi 28 octobre, le rapport portant sur l’année 2020 vient confirmer la bonne santé du secteur, qui compte désormais 3 millions de robots industriels en opération dans le monde et signe sa troisième meilleure année. Une croissance qui devrait être relancée de plus belle par la reprise de l’activité, estime déjà l’IFR.