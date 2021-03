L’inquiétant et mystérieux recul de la compétitivité de l’industrie française

C’est un constat très inquiétant sur les capacités de rebond de l’industrie française. En 2020, la compétitivité de l’économie tricolore s’est à nouveau dégradée. Alors que depuis cinq ans le pays avait amorcé une stabilisation de ses parts de marché en Europe, la part de la France dans les exportations de la zone euro a reculé nettement, passant de 14,5 % en 2019 à 13,5 % en 2020, selon une étude de l’institut économique Rexecode. La chute est encore plus prononcée et atteint 1,2 point sur un an, si on ne tient compte que des biens manufacturés, hors services.